В Бразилии мужчина со взрывчаткой хотел проникнуть на инаугурацию президента
В Бразилии на инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотел проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, о задержании злоумышленника рассказала бразильская военная полиция.
Правоохранители рассказали, что мужчина с ножом и взрывчаткой хотел попасть на инаугурацию, которая проходила в столице - городе Бразилиа.
При этом более подробных деталей инцидента в полиции Бразилии пока не раскрывают.
Напомним, вчера, 31 декабря, избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в субботу с представителями России и Украины накануне своей инаугурации.
Также мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.
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