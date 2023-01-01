ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бразилии мужчина со взрывчаткой хотел проникнуть на инаугурацию президента

Новина українською →
Бразилиа, Воскресенье 01 января 2023 19:38
В Бразилии мужчина со взрывчаткой хотел проникнуть на инаугурацию президента Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (flickr by Gustavo Resende)
Автор: Иван Носальский

В Бразилии на инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотел проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, о задержании злоумышленника рассказала бразильская военная полиция.

Правоохранители рассказали, что мужчина с ножом и взрывчаткой хотел попасть на инаугурацию, которая проходила в столице - городе Бразилиа.

При этом более подробных деталей инцидента в полиции Бразилии пока не раскрывают.

Напомним, вчера, 31 декабря, избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в субботу с представителями России и Украины накануне своей инаугурации.

Также мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия инаугурация Лула да Силва
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок