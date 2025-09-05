Брал взятку от застройщика: ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Ранее НАБУ и САП сообщили врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о Виталии Гайдуке.
Следствие установило, что чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева.
Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долларов.
Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:
После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш, а уже в июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств.
Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику.
Вчера, 4 сентября, по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны.
Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 гривен залога.
Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности. По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.
Следствие считает, что действия Ольги Макогонюк нанесли ущерб общине более чем на 15 миллионов гривен.