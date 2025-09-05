RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Брал взятку от застройщика: ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны

Фото: ВАКС определил залог для чиновника Минобороны (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Ранее НАБУ и САП сообщили врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Виталии Гайдуке.

Следствие установило, что чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева.

Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долларов.
Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:

  • 100 тысяч долларов - после начала конкурса;
  • 400 тысяч долларов - за подписание договора на строительство;
  • 800 тысяч долларов - после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш, а уже в июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств.

Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику.

ВАКС применил меру пресечения

Вчера, 4 сентября, по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 гривен залога.

Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности. По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Заметим, что вчера, 4 сентября, ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку в виде залога в размере более 9 млн гривен. Мужчину подозревают в незаконном обогащении.

В то же время сегодня, 5 сентября, о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили руководительнице коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса".

Следствие считает, что действия Ольги Макогонюк нанесли ущерб общине более чем на 15 миллионов гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАП