Генералу СБУ Витюку избрали меру пресечения

Четверг 04 сентября 2025 19:18
Генералу СБУ Витюку избрали меру пресечения Фото: Илья Витюк (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку в виде залога в размере более 9 млн гривен. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Судья удовлетворил ходатайство САП частично. Мера пресечения в виде залога - 9 млн 84 тысяч гривен.

Срок действия обязанностей до 4 ноября 2025 года.

На Витюка возложили такие обязанности:

  • прибывать по первому требованию детективов НАБУ;
  • сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с рядом лиц;
  • сдать документы, дающие право на выезд за границу;

Детали дела

Напомним, бывший начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Следствие установило, что в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн гривен, оформив ее на родственника. В договоре была указана заниженная цена - 12,8 млн гривен.

Для того, чтобы объяснить происхождение денег, член семьи заявил о доходах от юридических и консалтинговых услуг как ФЛП.

Как выяснилось, на счета ФЛП действительно поступали деньги за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг, но их посылал подозреваемый в завладении средствами "Укрзализныци" в составе преступной группировки и его компании.

Эти компании имеют признаки фиктивности, а услуг фактически не было.

Кроме того, законность происхождения еще 8,8 млн гривен, потраченных на покупку квартиры, не подтверждена.

