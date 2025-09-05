Брав хабар від забудовника: ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони

Раніше НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віталія Гайдука.

Слідство встановило, що посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн доларів.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

100 тисяч доларів - після початку конкурсу;

400 тисяч доларів - за підписання договору на будівництво;

800 тисяч доларів - після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш, а вже у червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів.

Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

ВАКС застосував запобіжний захід

Вчора, 4 вересня, за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 гривень застави.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки. За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.