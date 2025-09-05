Брав хабар від забудовника: ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для посадовця Міністерства оборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника. Чиновнику призначили заставу та поклали низку процесуальних обов’язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
Раніше НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Віталія Гайдука.
Слідство встановило, що посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.
Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн доларів.
Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:
- 100 тисяч доларів - після початку конкурсу;
- 400 тисяч доларів - за підписання договору на будівництво;
- 800 тисяч доларів - після завершення першої черги будівництва.
Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш, а вже у червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів.
Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.
ВАКС застосував запобіжний захід
Вчора, 4 вересня, за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 гривень застави.
Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки. За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.
Зауважимо, що вчора, 4 вересня, ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави у розмірі понад 9 млн гривень. Чоловіка підозрюють у незаконному збагаченні.
Водночас сьогодні, 5 вересня, про підозру у зловживанні службовим становищем повідомили керівниці комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".
Слідство вважає, що дії Ольги Макогонюк спричинили збитки громаді на понад 15 мільйонів гривень.