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БПП голосуватиме за будь-яку дату інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    13.05.2019 - 13:40
БПП голосуватиме за будь-яку дату інавгурації Зеленського
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

За словами Луценко, фракція також готова до позачергових виборів

Фракція "Блок Петра Порошенка" підтримає будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко також запевнила, що президент Петро Порошенко готовий передати всі свої повноваження Зеленському.

"Наша фракція готова підтримати будь-яку постанову, яка буде винесена на обговорення у парламенті. Ми будемо голосувати за будь-яку дату. Чинний президент Порошенко готовий у визначений законодавством час передати свої повноваження новообраному президенту Зеленському. Коли відбудеться ця передача влади, лежить у площині повноважень Верховної ради. Як тільки рішення буде прийнято, президент Порошенко готовий передати всі повноваження і всю інформацію", - заявила нардеп.

Вона також пояснила, що у фракції БПП готові до розпуску Верховної ради.

"Фракція БПП готова до виборів як чергових, так і позачергових, як і кожна фракція, яка буде приймати участь у цих парламентських перегонах", - додала Луценко.

Підкреслимо, глава фракції БПП Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради заявив, що фракція збереться відразу після рішення профільного комітету щодо постанови про дату інавгурації, щоб визначитися, за яку дату інавгурації проголосувати.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні. Підкреслимо, спікер Ради не уточнив, в який саме день на цьому тижні відбудеться голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 травня Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня.

Рада визначиться з датою інавгурації без втручання Парубія БПП терміново збирає засідання фракції щодо дати інавгурації
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