БПЛА, атаковавшие аэродромы РФ, летели из Украины. Их координировал спецназ, - NYT

Беспилотники, атаковавшие аэродромы России утром 5 декабря, были запущены с территории Украины. Один из ударов якобы был нанесен с помощью украинского спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на Минобороны РФ и высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что беспилотники были запущены с территории Украины, и как минимум один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить БПЛА на цель.

"Удары сигнализировали о новой готовности Киева вести бой с базами в тылу России, повышая ставки в войне, и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии", - говорится в материале NYT.

Стоит отметить, что украинская сторона не подтверждает свою причастность к взрывам на российских стратегических аэродромах.