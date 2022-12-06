БПЛА, атаковавшие аэродромы РФ, летели из Украины. Их координировал спецназ, - NYT

Беспилотники, атаковавшие аэродромы России утром 5 декабря, были запущены с территории Украины. Один из ударов якобы был нанесен с помощью украинского спецназа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Издание со ссылкой на Минобороны РФ и высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что беспилотники были запущены с территории Украины, и как минимум один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить БПЛА на цель.
"Удары сигнализировали о новой готовности Киева вести бой с базами в тылу России, повышая ставки в войне, и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии", - говорится в материале NYT.
Стоит отметить, что украинская сторона не подтверждает свою причастность к взрывам на российских стратегических аэродромах.
Напомним, вчера стало известно о падении беспилотников на аэродромах РФ "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязани.
В Минобороны РФ утверждают, что аэропорты были атакованы украинскими беспилотниками. При этом, как подчеркнул представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.
Кроме того, утром 6 декабря взрывы на российской территории продолжились. На этот раз беспилотник якобы атаковал нефтенакопитель в районе Курского аэродрома.
Добавим, что по мнению аналитиков Института изучения войны, взрывы на двух стратегических аэродромах в РФ 5 декабря могут сорвать кампанию ракетных ударов по украинской инфраструктуре.
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