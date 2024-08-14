Боевики "Хезболла" обстреляли ракетами север Израиля, целились в военную базу

Отмечается, что сирены прозвучали в районе горы Мерон, а также в городах Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.

По данным ЦАХАЛ, на месте прилетов были обнаружены около 15 снарядов, которые пересекли ливанскую территорию и упали на открытой местности. Сообщения о пострадавших не поступали.

На размещенных в соцсетях видеозаписях, видны некоторые места падения ракет.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Хезболла". Целью ударов была расположенная в этом районе военная база израильских военных.