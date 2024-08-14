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Боевики "Хезболла" обстреляли ракетами север Израиля, целились в военную базу

Фото: боевики "Хезболлы" обстреляли северные районы Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Боевики исламской группировки "Хезболла" выпустили около 25 ракет из Ливана по району Верхней Галилеи на севере Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Армию обороны Израиля.

Отмечается, что сирены прозвучали в районе горы Мерон, а также в городах Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.

По данным ЦАХАЛ, на месте прилетов были обнаружены около 15 снарядов, которые пересекли ливанскую территорию и упали на открытой местности. Сообщения о пострадавших не поступали.

На размещенных в соцсетях видеозаписях, видны некоторые места падения ракет.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Хезболла". Целью ударов была расположенная в этом районе военная база израильских военных.

Обострение на Ближнем Востоке

31 июля Израиль авиаударом ликвидировал главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане.

После этого, боевики группировки заявили о намерении нанести массированный удар мести по Израилю, даже без помощи Ирана.

Армия Израиля и боевики "Хезболлы" обмениваются взаимными ракетными и дроновыми атаками.

В понедельник, 12 августа, Ливан запустил десятки ракет в направлении Израиля.

В ответ израильские ВВС атаковали военные объекты "Хезболлы" в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль.

Также во вторник, 13 августа, ЦАХАЛ ударил по двум пусковым установкам "Хезболлы", которые были готовы запустить ракеты в сторону израильской территории в районах Ат-Тири и Зибкин на юге Ливана.

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ИзраильХезболла