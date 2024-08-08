"Хезболла" готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана, - CNN

По словам одного из источников, военизированная группировка, которая базируется в Ливане, движется быстрее Ирана в своем планировании и рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшее дни. Тегеран, тем временем, скорее всего до сих пор разрабатывает концепцию своего ответа.

"Иран сделал некоторые, но не все, приготовления, которые США ожидают увидеть перед крупным нападением на Израиль", - сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Второй источник добавил, что учитывая близость Ливана к Израилю, как к его непосредственному соседу на севере, "Хезболла" может действовать практически без предупреждения, чего не сказать об Иране.

По его словам, пока неясно, каким образом Иран и "Хезболла" координируют свои действия по возможному нападению, и координируют ли вообще. Среди официальных лиц есть ощущение, что "эти двое" могут не полностью совпадать во взглядах на то, как двигаться дальше.