Израильская авиация ударила по позициям группировки "Хезболла" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки "Хезболла" на территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

"Кроме этого, ВВС нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлы" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в понедельник, 12 августа, израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам группировки в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль.

Обстрелы "Хезболлы"

Напомним, в ночь на 12 августа боевики "Хезболлы" запустили десятки ракет в направлении Израиля.

На днях военные Израиля ликвидировали командира ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

Тем временем Иран в ближайшее время готовит массированный удар по Израилю и может атаковать в любой момент.

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