С территории Ливана ночью запустили 30 ракет в направлении Израиля

В ночь на 12 августа С территории Ливана вновь запускали ракеты в сторону Израиля. Известно по меньшей мере 30 пусках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) .

Израильские военные заявили о сбитии ракет. Они были зафиксированы в направлении района Кабри, а некоторые упали в открытой местности.

Напомним, что после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры, ситуация на Ближнем Востоке еще более обострилась. Иран сразу обвинил в этом Израиль, признавший свою причастность в комментарии к представителям США.



Известно, что Иран активно готовится к "ответу" Израилю. Точные сроки неизвестны, но в мире опасаются эскалации конфликта.

Израильская разведка сообщила, что Иран может ударить по стране уже в ближайшее время. Израиль продолжает усиливать свою оборонную инфраструктуру, чтобы быть готовой защититься как от Ирана, так и от поддерживающих его стран.

Однако недавно стало известно, что новый лидер ХАМАС Яхья Синвар через посредников сообщил Израиль о желании проведения переговоров для прекращения огня. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов заключить соглашение, однако израильские службы безопасности относятся к таким заявлениям скептически.

Добавим, недавно стало известно, что израильские военные ликвидировали старшего командира группировки ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.



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