Бойовики "Хезболла" обстріляли ракетами північ Ізраїлю, цілилися у військову базу

Зазначається, що сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

За даними ЦАХАЛ, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Повідомлення про постраждалих не надходили.

На розміщених у соцмережах відеозаписах, видно деякі місця падіння ракет.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Хезболла". Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.