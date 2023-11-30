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Боевики ХАМАС назвали условие освобождения израильских мужчин-заложников, - WSJ

Четверг 30 ноября 2023 06:50
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Боевики ХАМАС назвали условие освобождения израильских мужчин-заложников, - WSJ Фото: ХАМАС назвал условие освобождения израильских мужчин-заложников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Боевики ХАМАС готовы рассмотреть вопрос об возвращении на родину захваченных в Израиле заложников-мужчин в обмен на освобождение из израильских тюрем нескольких "высокопоставленных палестинцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, соответствующие переговоры сейчас ведут дипломаты Израиля, Египта и Катара в Дохе. Неназванные египетские чиновники отметили, что помимо освобождения заложников-мужчин, в ходе переговоров также обсуждается возможность дальнейшего продления действующего временного перемирия в Секторе Газа.

Интересно, что по словам египетских источников, боевики ХАМАС в ходе переговоров заверили, что смогут найти и освободить всех заложников, независимо от их места пребывания, даже если их удерживают другие группы в Секторе Газа.

Режим перемирия

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретились со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца. В дальнейшем обмены продолжились.

Несмотря на серию успешных обменов, в Израиле уже неоднократно заверяли, что продолжат боевые действия после того, как перемирие завершится.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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