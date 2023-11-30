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Бойовики ХАМАС назвали умову звільнення ізраїльських чоловіків-заручників, - WSJ

Четвер 30 листопада 2023 06:50
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Бойовики ХАМАС назвали умову звільнення ізраїльських чоловіків-заручників, - WSJ Фото: ХАМАС назвав умову звільнення ізраїльських чоловіків-заручників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бойовики ХАМАС готові розглянути питання повернення на батьківщину захоплених в Ізраїлі заручників-чоловіків в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць кількох "високопоставлених палестинців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, відповідні переговори зараз ведуть дипломати Ізраїлю, Єгипту та Катару у Досі. Неназвані єгипетські чиновники зазначили, що окрім звільнення заручників-чоловіків, у ході переговорів також обговорюється можливість подальшого продовження чинного тимчасового перемир'я в Секторі Газа.

Цікаво, що за словами єгипетських джерел, бойовики ХАМАС під час переговорів запевнили, що зможуть знайти та звільнити всіх заручників, незалежно від їхнього місця перебування, навіть якщо їх утримують інші групи у Секторі Газа.

Режим перемир'я

Ізраїль минулого тижня підписав угоду з ХАМАСом про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрілися зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці. У подальшому обміни продовжились.

Незважаючи на серію успішних обмінів, в Ізраїлі вже неодноразово запевняли, що продовжать бойові дії після завершення перемир'я.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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