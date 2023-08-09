Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Он минировал позиции ВСУ на Донбассе

Боевик "ЛНР" воевал против Сил обороны Украины на Донбассе и минировал их позиции. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
В ноябре 2019 году житель пгт Врубовский Луганской области вступил в ряды "2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". Он стал "связистом", получил военную экипировку и стрелковое огнестрельное оружие.
"Во время несения "службы" он охранял воинскую часть, обслуживал боевые машины и выполнял приказы для усиления обороноспособности так называемой "ЛНР", - пояснили в прокуратуре.
Фото: Осужденный (facebook.com/pgo.gov.ua)
Уже в сентябре 2021 года мужчину назначили "сапером отдельной инженерно-саперной роты 2-го АК Народной милиции "ЛНР".
Участие в полномасштабном вторжении РФ
Отмечается, что с начала вторжения РФ осужденный в составе оккупационных войск государства-агрессора выполнял задачи по минированию украинских позиций в Луганской и Донецкой областях.
Однако в конце мая 2023 года возле Северска Бахмутского района его задержали.
Какое наказание получил боевик "ЛНР"
Гражданин признан виновным в:
Суд назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что житель Краматорска Донецкой области приговорен к 9 годам заключения за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.
Также коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.
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