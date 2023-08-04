"Сливал" данные о дислокации ВСУ. Жителя Краматорска приговорили к 9 годам тюрьмы

Жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 9 годам тюрьмы за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2023 года местный фотограф-любитель в мессенджере Telegram переписывался с двумя администраторами местных пророссийских чатов, созданных для сбора разведданных.



Житель Краматорска осознавал, что предоставленная информация может попасть в российские военные и нанести ущерб национальной безопасности Украины, однако это его не останавливало.





Информатор посылал фотографии мест дислокации подразделений ВСУ на территории города. Через некоторое время по одному из таких объектов российская армия попала ракетой, что повлекло за собой его разрушение.



После того, как мужчину разоблачили правоохранители, он ждал приговор под стражей.

Информаторы и агенты РФ в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам в Николаеве.

СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Также контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожской области задержала преподавателя местного высшего профессионального училища, корректировавшего ракетные удары россиян по региону.

А в Николаеве СБУ задержала информаторку блогера ФСБ Сергея Лебедева, которая "сливала" фото и видео с мест вражеских "прилетов". В свою очередь, Лебедев корректировал воздушные удары по Украине.