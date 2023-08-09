Бойовика "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці. Він мінував позиції ЗСУ на Донбасі

Деталі справи

У листопаді 2019 році житель смт Врубівський Луганської області вступив до лав "2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". Він став "зв’язківцем", отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю.

"Під час несення "служби" він охороняв військову частину, обслуговував бойові машини та виконував накази для посилення обороноздатності так званої "ЛНР", - пояснили у прокуратурі.

Фото: Засуджений (facebook.com/pgo.gov.ua)

Вже у вересні 2021 року чоловіка призначили "сапером окремої інженерно-саперної роти 2-го АК Народної міліції "ЛНР".

Участь у повномасштабному вторгненні РФ

Зазначається, що від початку вторгнення РФ засуджений у складі окупаційних військ держави-агресора виконував завдання із замінування українських позицій в Луганській та Донецькій областях.

Проте у кінці травня 2023 року біля Сіверська Бахмутського району його затримали.

Яке покарання отримав бойовик "ЛНР"

Громадянина визнано винним у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Суд призначив йому покарання - 10 років позбавлення волі.

Вироки для зрадників і колаборантів в Україні

Раніше повідомлялось, що мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, яку Росія використовувала на свою користь.

Також колаборант із Куп'янська (Харківська область) під час окупації міста хотів вивезти 700 тонн зерна в Росію. Його затримали і засудили до 13 років в'язниці.