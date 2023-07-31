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Хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна. Коллаборанта из Купянска приговорили к 13 годам тюрьмы

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Купянск, Понедельник 31 июля 2023 17:19
Хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна. Коллаборанта из Купянска приговорили к 13 годам тюрьмы Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов. После временного захвата города он перешел на сторону врага и устроился в оккупационную "полицию".

Впоследствии местные гауляйтеры предложили ему "возглавить" хлебокомбинат для организации массового вывоза зерна с территории региона в Россию.

Что именно он планировал сделать

Находясь на "должности", он передал в РФ несколько "пробных" партий. Позже он подготовил к отправке в Россию почти 700 тонн украинской пшеницы.

Пособник оккупантов собирался безвозмездно передать представителю предприятия из города Ростов-на-Дону РФ пшеницу урожая 2021 года.

Хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна. Коллаборанта из Купянска приговорили к 13 годам тюрьмы

Фото: Коллаборант (facebook.com/SecurSerUkrainee)

Какое наказание получил коллаборант

По материалам украинской спецслужбы суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Коллаборационная деятельность;
  • Пособничество государству-агрессору.

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Коллаборанты из Купянска

Ранее сообщалось, что бывший полицейский из Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы. Во время оккупации Купянска он начал "работать" на РФ.

Также "начальнику полиции" РФ в Харьковской области в том году, угрожая оружием, отобрал у женщины элитный внедорожник. Правоохранители объявили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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