ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Боевые роботы и дроны под землей: как ИИ учится воевать без GPS и спутников

19:13 11.06.2026 Чт
3 мин
Топовые милитарные разработчики испытывают новые подходы ведения боя и разведки
aimg Ольга Завада
Боевые роботы и дроны под землей: как ИИ учится воевать без GPS и спутников Технологии меняют подземные тренировки спецназа (фото: Magnific)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Опыт российско-украинской войны, в частности длительная оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе, изменили представление о современной тактике войны. Оказалось, что несмотря на все технологические достижения, армии мира не готовы к боям под землей. Главная проблема - в лабиринтах полностью исчезает спутниковая связь, а традиционные гаджеты становятся бесполезными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

Чтобы научить спецназ воевать в условиях "цифрового вакуума", в Италии развернули уникальный подземный полигон на базе бывшего топливного хранилища диктатора Бенито Муссолини.

Технологическая аскеза: без GPS и связи

Полигон под названием La Carona построен под лесным массивом вблизи Пармы. Это гигантская система из пяти железобетонных резервуаров диаметром 20 метров и сети тоннелей длиной более двух километров.

Главная ценность этого места для разработчиков и военных - полная изоляция от внешнего мира, идеально воспроизводящая условия реального подземного боя.

В этих тоннелях тестируют технику в условиях экстремальных ограничений:

Абсолютная темнота и отсутствие GPS: навигационные системы часов и трекеров здесь не работают, а это заставляет военных полагаться на новые портативные сканеры пространства.

Глушение радиосигнала: толстые бетонные стены и слои грунта блокируют стандартные рации, а это стимулирует испытания новых типов связи, способных передавать данные сквозь твердую породу.

Вся подземная арена управляется единым технологическим центром. Инженеры с помощью специальных пультов могут мгновенно менять освещение, наполнять тоннели густым дымом или симулировать звуковые волны и вибрации от реальных взрывов.

Читайте больше: Секретный военный ИИ опередил ChatGPT и Gemini: что умеет Fable 5

Робопсы и автономные дроны: ИИ идет под землю

Поскольку отправлять людей в темные лабиринты слишком опасно, полигон стал главной площадкой для испытания военных роботов и беспилотников нового поколения.

Здесь тестируют дроны, которые работают без помощи спутников. Они используют технологии компьютерного зрения и ИИ, чтобы самостоятельно ориентироваться в пространстве, обходить колонны и создавать трехмерные карты тоннелей в реальном времени.

Кроме летательных аппаратов, на полигоне активно задействуют робопсов. Роботизированные дроны-собаки заходят в тоннели первыми: они оснащены тепловизорами и лазерными датчиками, которые помогают выявлять засады, мины-ловушки или препятствия, передавая трехмерную модель лабиринта на планшет штурмовой группы.

Кто тестирует подземные технологии?

Сейчас на частной базе La Carona тренируются спецподразделения из 17 стран мира. Среди постоянных клиентов - элитные американские "Зеленые береты", спецназовцы из Франции, Германии, Бельгии, Польши, а также бойцы специального подземного батальона Италии.

Военные аналитики отмечают, что поскольку большинство населения планеты сейчас живет в больших городах, будущие конфликты все чаще будут переходить в мегаполисы.

Именно поэтому преимущество будет иметь тот, кто владеет технологиями трехмерного картографирования подземных коммуникаций, линий метро и подвалов, которые играют ключевую роль при обороне городов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Искусственный интеллект
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват