Боевые роботы и дроны под землей: как ИИ учится воевать без GPS и спутников

Опыт российско-украинской войны, в частности длительная оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе, изменили представление о современной тактике войны. Оказалось, что несмотря на все технологические достижения, армии мира не готовы к боям под землей. Главная проблема - в лабиринтах полностью исчезает спутниковая связь, а традиционные гаджеты становятся бесполезными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defence News .

Чтобы научить спецназ воевать в условиях "цифрового вакуума", в Италии развернули уникальный подземный полигон на базе бывшего топливного хранилища диктатора Бенито Муссолини.

Технологическая аскеза: без GPS и связи

Полигон под названием La Carona построен под лесным массивом вблизи Пармы. Это гигантская система из пяти железобетонных резервуаров диаметром 20 метров и сети тоннелей длиной более двух километров.

Главная ценность этого места для разработчиков и военных - полная изоляция от внешнего мира, идеально воспроизводящая условия реального подземного боя.

В этих тоннелях тестируют технику в условиях экстремальных ограничений:

Абсолютная темнота и отсутствие GPS: навигационные системы часов и трекеров здесь не работают, а это заставляет военных полагаться на новые портативные сканеры пространства.

Глушение радиосигнала: толстые бетонные стены и слои грунта блокируют стандартные рации, а это стимулирует испытания новых типов связи, способных передавать данные сквозь твердую породу.

Вся подземная арена управляется единым технологическим центром. Инженеры с помощью специальных пультов могут мгновенно менять освещение, наполнять тоннели густым дымом или симулировать звуковые волны и вибрации от реальных взрывов.

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Робопсы и автономные дроны: ИИ идет под землю

Поскольку отправлять людей в темные лабиринты слишком опасно, полигон стал главной площадкой для испытания военных роботов и беспилотников нового поколения.

Здесь тестируют дроны, которые работают без помощи спутников. Они используют технологии компьютерного зрения и ИИ, чтобы самостоятельно ориентироваться в пространстве, обходить колонны и создавать трехмерные карты тоннелей в реальном времени.

Кроме летательных аппаратов, на полигоне активно задействуют робопсов. Роботизированные дроны-собаки заходят в тоннели первыми: они оснащены тепловизорами и лазерными датчиками, которые помогают выявлять засады, мины-ловушки или препятствия, передавая трехмерную модель лабиринта на планшет штурмовой группы.

Кто тестирует подземные технологии?

Сейчас на частной базе La Carona тренируются спецподразделения из 17 стран мира. Среди постоянных клиентов - элитные американские "Зеленые береты", спецназовцы из Франции, Германии, Бельгии, Польши, а также бойцы специального подземного батальона Италии.

Военные аналитики отмечают, что поскольку большинство населения планеты сейчас живет в больших городах, будущие конфликты все чаще будут переходить в мегаполисы.

Именно поэтому преимущество будет иметь тот, кто владеет технологиями трехмерного картографирования подземных коммуникаций, линий метро и подвалов, которые играют ключевую роль при обороне городов.