Боевые медики ГУР осуществили массовую эвакуацию раненых (видео)

Украина, Суббота 09 августа 2025 16:47
Боевые медики ГУР осуществили массовую эвакуацию раненых (видео) Фото: боевые медики ГУР эвакуировали уже более 600 раненых (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Боевые медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины ежедневно спасают жизни раненых бойцов и гражданских с помощью вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По данным разведки, спасательные команды на четырех вертолетах забрали тяжелораненых бойцов Главного управления разведки. Помощь оказывали прямо во время полета.

"Мы готовы всегда и ко всему. У нас есть все оборудование для спасения, поддержания жизни и оказания помощи, просто здесь в вертолете", - сказал медик с позывным "Турист".

Как оказалось, медики и пилоты быстро эвакуировали раненых, среди которых были и те, которые не могли двигаться.

Сообщается, что с начала боевой работы санитарной авиации ГУР МО Украины, а именно с 2023 года, было спасено более 600 жизней воинов Сил безопасности и обороны Украины.

Напомним, что весной этого года украинские разведчики, в рамках благотворительной инициативы, получили уникальный вертолет-медэвак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн долларов.

Мы также писали о том, что в Чехии в конце 2024 года начали сбор средств на боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинского ГУР.

