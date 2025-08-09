Боевые медики ГУР осуществили массовую эвакуацию раненых (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По данным разведки, спасательные команды на четырех вертолетах забрали тяжелораненых бойцов Главного управления разведки. Помощь оказывали прямо во время полета.

"Мы готовы всегда и ко всему. У нас есть все оборудование для спасения, поддержания жизни и оказания помощи, просто здесь в вертолете", - сказал медик с позывным "Турист".

Как оказалось, медики и пилоты быстро эвакуировали раненых, среди которых были и те, которые не могли двигаться.

Сообщается, что с начала боевой работы санитарной авиации ГУР МО Украины, а именно с 2023 года, было спасено более 600 жизней воинов Сил безопасности и обороны Украины.