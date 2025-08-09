Боевые медики ГУР осуществили массовую эвакуацию раненых (видео)
Боевые медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины ежедневно спасают жизни раненых бойцов и гражданских с помощью вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
По данным разведки, спасательные команды на четырех вертолетах забрали тяжелораненых бойцов Главного управления разведки. Помощь оказывали прямо во время полета.
"Мы готовы всегда и ко всему. У нас есть все оборудование для спасения, поддержания жизни и оказания помощи, просто здесь в вертолете", - сказал медик с позывным "Турист".
Как оказалось, медики и пилоты быстро эвакуировали раненых, среди которых были и те, которые не могли двигаться.
Сообщается, что с начала боевой работы санитарной авиации ГУР МО Украины, а именно с 2023 года, было спасено более 600 жизней воинов Сил безопасности и обороны Украины.
Напомним, что весной этого года украинские разведчики, в рамках благотворительной инициативы, получили уникальный вертолет-медэвак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн долларов.
Мы также писали о том, что в Чехии в конце 2024 года начали сбор средств на боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинского ГУР.