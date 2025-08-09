Бойові медики ГУР здійснили масову евакуацію поранених (відео)
Бойові медики Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодня рятують життя поранених бійців та цивільних за допомогою гелікоптерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
За даними розвідки, рятувальні команди на чотирьох гелікоптерах забрали важкопоранених бійців Головного управління розвідки. Допомогу надавали прямо під час польоту.
"Ми готові завжди й до всього. У нас є все обладнання для порятунку, підтримки життя і надання допомоги, просто тут в гелікоптері", - сказав медик із позивним "Турист".
Як виявилось, медики та пілоти швидко евакуювали поранених, серед яких були й ті, які не могли рухатись.
Повідомляється, що від початку бойової роботи санітарної авіації ГУР МО України, а саме від 2023 року, було врятовано понад 600 життів воїнів Сил безпеки та оборони України.
Нагадаємо, що навесні цього року українські розвідники, в межах благодійної ініціативи, отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А. Його вартість становить до 1,5 млн доларів.
Ми також писали про те, що у Чехії в кінці 2024 року розпочали збір коштів на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українського ГУР.