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ГУР получило уникальный вертолет-медевак: таких еще не было в Украине

Четверг 17 апреля 2025 09:15
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ГУР получило уникальный вертолет-медевак: таких еще не было в Украине Фото: ГУР получило вертолет-медевак Sikorsky S-76А (t.me/DIUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские разведчики, в рамках благотворительной инициативы, получили уникальный вертолет-медэвак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

Вертолет был передан в рамках благотворительной инициативы:

  • авиакомпании Helijet International;
  • организации Maple Hope Foundation;
  • Всемирного Конгресса Украинцев.

Стоимость Sikorsky S-76А колеблется от 1 до 2 млн канадских долларов (720 тысяч до 1.44 млн американских долларов). В частности это первый вертолет такого типа в Украине. Борт был доставлен 15 апреля 2025-го.

Фото: ГУР получило вертолет-медэвак Sikorsky S-76А (t.me/DIUkraine)

Как рассказывает ГУР, среди особенностей Sikorsky S-76А:

  • вертолет способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненного;
  • оборудован дефибрилляторами, искусственной вентиляцией легких и всем остальным необходимым, что позволяет врачам работать во время эвакуации;
  • способен днем и ночью выполнять задачи по эвакуации раненых.

Командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро рассказал, что в структуре ведомства создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации. К подразделению присоединились опытные спецназовцы-медики.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чехии в конце 2024 года начали сбор средств на боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk для украинского ГУР.

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