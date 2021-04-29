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УЗ призначила ще один поїзд в Карпати, перший рейс запланований на травневі свята

Автор: Ігор Литвиненко

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ-Славське №745/746 відправляється в перший рейс після перейменування в "Бійцівський Експрес". Перші рейси відправляться 1 і 4 травня.

Про це повідомляє прес-служба " Укрзалізниці".

У Славське поїзд відправлятиметься 1 і 4 травня з Києва.

"Для всіх, хто буде подорожувати в Славське 1 і 4 травня, є приємний сюрприз. Відділ туризму Славської громади розіграє 10 наборів бойківських сувенірів. Умова одна-зберігати свій квиток до кінця поїздки", - додали в УЗ.

Нагадаємо, курсування поїзда" Інтерсіті+ " Київ-Славське продовжили на весну і літо.

Також РБК-Україна писало, що " Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на час Великодня і травневих свят. Всього було введено 17 додаткових поїздів.

Крім цього повідомлялося, що до травневих свят УЗ додала поїзд Інтерсіті + Київ-Харків.

Ще " Укрзалізниця" відновлює повноцінний рух поїздів практично у всіх областях. Зараз заборона висадки і посадки пасажирів діє тільки в Житомирській області.

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