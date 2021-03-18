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Курсування поїзда "Інтерсіті+" Київ- Славське продовжили на весну та літо

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 10:39
Курсування поїзда "Інтерсіті+" Київ- Славське продовжили на весну та літо Фото: Інтерсіті+ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В "Укрзалізниці" прийняте рішення продовжити курсування поїзда "Інтерсіті+" № 745 Київ - Славське на травневі свята та літо. Поїзд називатиметься "Бойківський експрес".

Про це заявив директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час презентації планів компанії щодо літніх перевезень, повідомляє прес-служба УЗ.

"Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму й запроваджуємо курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 745 Київ - Славське весною та влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд з "Лижного експресу" в "Бойківський експрес", адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних та спортивних можливостей не лише взимку", - сказав Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" розповів про плани компанії щодо розвитку швидкісного залізничного сполучення. Зокрема, розглядається технічна можливість призначення Інтерсіті+ між Харковом та Дніпром із можливістю подовження до Мелітополя, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готується до запуску щонайменше 30 літніх поїздів, які курсуватимуть в популярних туристичних напрямках та "зв'яжуть" міста-мільйонники.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з територіями, які прилягають до окупованого Криму. У компанії відзначають, що всі обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України.

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