Дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні: Канада приєдналася до ряду інших країн

Канада приєдналася до ряду інших країн, які оголосили дипломатичний бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні. Стурбована порушенням прав людини у Китаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр міністра Канади Джастіна Трюдо.

" Ми спілкувалися з партнерами по всьому світу з цього питання. Як і багато інших країн, ми стурбовані порушенням прав людини з боку уряду Китаю, що повторюється, тому ми оголошуємо, що не відправимо жодного дипломатичного представництва на Ігри в Пекін", - заявив Трюдо.

Як відзначив прем’єр, спортсмени збірної й надалі чекають можливість показати себе на Олімпіаді й можуть розраховувати на підтримку з боку Канади.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.