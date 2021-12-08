Австралія приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Австралія приєднається до США в дипломатичному бойкоті зимових ігор у Пекіні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News .

За його словами, австралійські офіційні особи бойкотують захід після того, як в останні роки були зруйновані відносини країни з Китаєм.

"Я роблю це, тому що це відповідає національним інтересам Австралії. Це правильний вчинок", - сказав Моррісон.

Він зазначив, що австралійські спортсмени як і раніше зможуть змагатися на Олімпіаді.

Причиною рішення Моррісон назвав порушення прав людини в Китаї. Він додав, що Китай критично поставився до зусиль Австралії щодо створення сильних сил оборони в регіоні, "особливо у зв'язку з нашим недавнім рішенням придбати атомні підводні човни".

"Для цього не було ніяких перешкод з нашого боку, але китайський уряд постійно не приймав ці можливості для нашої зустрічі", - сказав Моррісон.

Олімпійський комітет Австралії заявив, що заява Моррісона не вплине на організацію 40 австралійських спортсменів, які готуються до Олімпіади.