Австралія приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні
Австралія приєднається до США в дипломатичному бойкоті зимових ігор у Пекіні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
За його словами, австралійські офіційні особи бойкотують захід після того, як в останні роки були зруйновані відносини країни з Китаєм.
"Я роблю це, тому що це відповідає національним інтересам Австралії. Це правильний вчинок", - сказав Моррісон.
Він зазначив, що австралійські спортсмени як і раніше зможуть змагатися на Олімпіаді.
Причиною рішення Моррісон назвав порушення прав людини в Китаї. Він додав, що Китай критично поставився до зусиль Австралії щодо створення сильних сил оборони в регіоні, "особливо у зв'язку з нашим недавнім рішенням придбати атомні підводні човни".
"Для цього не було ніяких перешкод з нашого боку, але китайський уряд постійно не приймав ці можливості для нашої зустрічі", - сказав Моррісон.
Олімпійський комітет Австралії заявив, що заява Моррісона не вплине на організацію 40 австралійських спортсменів, які готуються до Олімпіади.
"Безпечно доставити спортсменів до Пекіна, безпечно брати участь у змаганнях і благополучно доставити їх додому залишається нашою найбільшою проблемою. Наші австралійські спортсмени тренуються і змагаються з цією олімпійською мрією вже чотири роки, і ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти їм досягти успіху", - заявив виконавчий директор комітету Метт Керролл.
Нагадаємо, що Китай висловив невдоволення через бойкот Олімпіади в Пекіні. Там вважають це політичною маніпуляцією.