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Британія підтримала дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

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Лондон, Середа 08 грудня 2021 17:05
Британія підтримала дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Британія підтримала дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні, оголошений США. Лондон не буде відправляти на ігри офіційних представників.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, заяву про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні Джонсон зробив у британському парламенті.

"Буде оголошено дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор в Пекіні, ні міністрів, ні офіційних осіб не очікується", - цитує агентство слова прем'єра.

Він додав, що вважає бойкоти спортивних змагань "нерозумними", але це рішення є політикою уряду.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не відправлятимуть офіційних представників на Олімпійські ігри в Пекіні.

Відзначимо, пізніше до США приєдналася Австралія, також відмовилася відправляти до Пекіна офіційних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Китай висловив невдоволення через бойкот Олімпіади в Пекіні.

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