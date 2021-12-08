Британія підтримала дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

Британія підтримала дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні, оголошений США. Лондон не буде відправляти на ігри офіційних представників.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.