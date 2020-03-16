Бойко запропонував ввести податкові канікули для бізнесу до кінця карантину

У партії виступають за проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Держбюджету
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко пропонує до кінця дії карантину в Україні ввести податкові канікули та мораторій на перевірки для бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.
"Для пом'якшення наслідків кризи у національній економіці потрібні конкретні дії й комплекс захисних заходів по всіх напрямках і галузях. Ми виступаємо за проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Держбюджету на 2020 рік, щоб забезпечити фінансування першочергових заходів, спрямованих на економічний та соціальний захист країни й людей, викликаних коронавірусом", - заявив Бойко у коментарі журналістам.
Політик підкреслив, що ситуація вимагає скоординованих дій законодавчої та виконавчої влади та реалізації комплексу заходів, пропонованих опозиціонерами. Зокрема, в партії пропонують:
Для пом'якшення наслідків кризи у національній економіці Бойко пропонує:
Нагадаємо, 16 березня МОЗ підтвердив нові зараження коронавірусом в Україні, вірус виявлений у двох жінок в Чернівецькій області.
З 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.
Пізніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через коронавірус може бути продовжений. Однак він зазначив, що все залежатиме від епідемічної ситуації на території України.