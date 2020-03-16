Бойко предложил ввести налоговые каникулы для бизнеса до конца карантина

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко предлагает до конца действия карантина в Украине ввести налоговые каникулы и мораторий на проверки для бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике нужны конкретные действия и комплекс защитных мер по всем направлениям и отраслям. Мы выступаем за проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Госбюджет на 2020 год, чтобы обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на экономическую и социальную защиту страны и людей, вызванных коронавирусом", - заявил Бойко в комментарии журналистам.

Политик подчеркнул, что ситуация требует скоординированных действий законодательной и исполнительной власти и реализации комплекса мер, предлагаемых оппозиционерами. В частности, в партии предлагают:

обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего, продовольствие, медпрепараты для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением, в том числе используя ресурсы Госрезерва;

обеспечить обязательную выплату отпускных работникам бюджетных организаций, в т.ч. педагогам, медсотрудникам и другим категориям в случае их отправки в отпуск по причине карантина; рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении наемных работников;

снабдить базовые медицинские учреждения на местах средствами диагностики заражения коронавирусом и медицинскими препаратами для лечения;

установить дополнительные оплаты задействованному медицинскому персоналу, обеспечить их полноценную защиту;

восстановить на местах систему санитарно-эпидемиологической службы.

Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике Бойко предлагает:

предотвратить обвальное обесценивание гривны, ограничить отток капитала из Украины;

ввести мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами до конца действия карантина и ввести налоговые каникулы для мелкого и среднего бизнеса;

увеличить госзаказ на закупки продукции внутреннего производства;

поддержать бизнес, уже пострадавший от кризиса;

увеличить межбюджетные трансферты регионам на борьбу с эпидемией и кризисом;

предусмотреть налоговые льготы для бизнеса по уплате ЕСВ в случае сохранения заработной платы для работников, отправленных на вынужденный карантин.

признать карантин форс-мажорными обстоятельствами, чтобы защитить людей и бизнес, которые из-за его введения не в состоянии буду платить по кредитным или другим договорным обязательства.

Напомним, 16 марта Минздрав подтвердил новые заражения коронавирусом в Украине, вирус обнаружен у двух женщин в Черновицкой области.

С 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Позже главный санврач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен. Однако он отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины.