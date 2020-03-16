Бойко предложил ввести налоговые каникулы для бизнеса до конца карантина

В партии выступают за проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Госбюджет
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко предлагает до конца действия карантина в Украине ввести налоговые каникулы и мораторий на проверки для бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.
"Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике нужны конкретные действия и комплекс защитных мер по всем направлениям и отраслям. Мы выступаем за проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Госбюджет на 2020 год, чтобы обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на экономическую и социальную защиту страны и людей, вызванных коронавирусом", - заявил Бойко в комментарии журналистам.
Политик подчеркнул, что ситуация требует скоординированных действий законодательной и исполнительной власти и реализации комплекса мер, предлагаемых оппозиционерами. В частности, в партии предлагают:
Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике Бойко предлагает:
Напомним, 16 марта Минздрав подтвердил новые заражения коронавирусом в Украине, вирус обнаружен у двух женщин в Черновицкой области.
С 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.
Позже главный санврач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен. Однако он отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины.