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У МОЗ назвали умови для продовження карантину в Україні

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 20:45
У МОЗ назвали умови для продовження карантину в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За словами Віктора Ляшка, продовження карантину буде залежати від епідемічної ситуації на території України

Головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через коронавірус триватиме до 3 квітня, але його можуть і продовжити. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, продовження карантину буде залежати від епідемічної ситуації на території України.

"Карантин діє до 3 квітня, але ми будемо розглядати і думати продовжувати чи не продовжувати. Все буде залежати від епідситуації на території України і з урахуванням кількості захворівших на території країни ЄС і країн сусідів", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні було введено тритижневий карантин. З опівночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня буде скасовано авіасполучення та пасажирські перевезення.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України буде рекомендувати змінити графік громадського транспорту в рамках боротьби з коронавірусом.

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