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Бойко запропонував ввести податкові канікули для бізнесу до кінця карантину

Новини » Політика     16.03.2020 - 12:51
Бойко запропонував ввести податкові канікули для бізнесу до кінця карантину
Фото: Юрій Бойко (zagittya.com.ua)

У партії виступають за проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Держбюджету

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко пропонує до кінця дії карантину в Україні ввести податкові канікули та мораторій на перевірки для бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Для пом'якшення наслідків кризи у національній економіці потрібні конкретні дії й комплекс захисних заходів по всіх напрямках і галузях. Ми виступаємо за проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Держбюджету на 2020 рік, щоб забезпечити фінансування першочергових заходів, спрямованих на економічний та соціальний захист країни й людей, викликаних коронавірусом", - заявив Бойко у коментарі журналістам.

Політик підкреслив, що ситуація вимагає скоординованих дій законодавчої та виконавчої влади та реалізації комплексу заходів, пропонованих опозиціонерами. Зокрема, в партії пропонують:

  • забезпечити державне регулювання цін на соціально значущі товари, насамперед, продовольство, медпрепарати для недопущення необґрунтованого зростання цін і зловживання монопольним становищем, в тому числі використовуючи ресурси Держрезерву;
  • забезпечити обов'язкову виплату відпускних працівникам бюджетних організацій, у т.ч. педагогам, медпрацівникам та іншим категоріям у разі їх відправки у відпустку через карантин; рекомендувати приватним компаніям дотримуватися такого ж принципу щодо найманих працівників;
  • забезпечити базові медичні установи на місцях засобами діагностики зараження коронавірусом та медичними препаратами для лікування;
  • встановити додаткові оплати задіяному медичного персоналу, забезпечити їх повноцінний захист;
  • відновити на місцях систему санітарно-епідеміологічної служби.

Для пом'якшення наслідків кризи у національній економіці Бойко пропонує:

  • запобігти обвальне знецінення гривні, обмежити відтік капіталу з України;
  • ввести мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами до кінця дії карантину та ввести податкові канікули для малого та середнього бізнесу;
  • збільшити держзамовлення на закупівлі продукції внутрішнього виробництва;
  • підтримати бізнес, який вже постраждав від кризи;
  • збільшити міжбюджетні трансферти регіонам на боротьбу з епідемією і кризою;
  • передбачити податкові пільги для бізнесу щодо сплати ЄСВ у разі збереження заробітної плати для працівників, відправлених на вимушений карантин.
  • визнати карантин форс-мажорною обставиною, щоб захистити людей і бізнес, які за його введення не в стані будуть платити за кредитним чи іншим договірним зобов'язання.

Нагадаємо, 16 березня МОЗ підтвердив нові зараження коронавірусом в Україні, вірус виявлений у двох жінок в Чернівецькій області.

З 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

Пізніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через коронавірус може бути продовжений. Однак він зазначив, що все залежатиме від епідемічної ситуації на території України.

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Новини України Юрій БойкокарантинДержбюджетКоронавірусОпозиційна платформа За життя
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