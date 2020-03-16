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МОЗ підтвердив нові зараження коронавірусом в Україні

Новини » Надзвичайні події     16.03.2020 - 10:19
МОЗ підтвердив нові зараження коронавірусом в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про стан заражених коронавірусом

МОЗ підтвердив нові зараження коронавірусом в Україні, вірус у двох жінок у Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19.

"Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

Пізніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через коронавірус може бути продовжений. Однак він зазначив, що все залежатиме від епідемічної ситуації на території України.

Крім того, на даний момент в Радомишлі і Чернівцях введено режим надзвичайної ситуації, в містах закриті ринки, винятком є ​​продуктовий сектор, а також обмежено рух громадського транспорту.

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