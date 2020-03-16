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В Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     16.03.2020 - 10:01
В Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Чернівецькій області зафіксували зараження

У Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомили у Чернівецькій ОДА.

В прес-службі ОДА зазначили, що деталі будуть згодом.

"У Чернівецькій області зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у прес-службі Центру громадського здоров’я України повідомили, що отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (2) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків.

Раніше повідомлялось про три випадки зараження коронавірусом в Україні. Також було повідомлено про першу смерть через COVID-19.

Зазначимо, для уникнення поширення коронавірусу прем'єр Денис Шмигаль закликав громадян утриматися від поїздок між містами України.

Також з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців.

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