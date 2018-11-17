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Бойко став кандидатом в президенти від "Опозиційної платформи - За життя"

Новини » Вибори Президента 2019    17.11.2018 - 12:37
Бойко став кандидатом в президенти від "Опозиційної платформи - За життя"
Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

Бойко піде на президентські вибори після відмови Вадима Рабиновича

Співголова фракції "Опозиційного блоку" у Верховній раді України Юрій Бойко став єдиним кандидатом в президенти від "Опозиційної платформи - За життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті партії "За життя".

Повідомляється, що рада "Опозиційної платформи - За життя" одноголосно висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах. У політичній силі також підкреслили, що їх представники будуть захищати інтереси південно-східної частини України та російськомовного населення.

Нагадаємо, цього тижня нардеп і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що не буде балотуватися на пост президента. Своє рішення він пояснив тим, що "не має права бути арбітром в питаннях православ'я" через загострення релігійної теми в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що "Опозиційний блок" має назвати свого кандидата в президенти після офіційного старту передвиборчої кампанії. Проте минулого тижня Бойко і Рабинович підписали угоду про об'єднання опозиції і створення "Опозиційної платформи - За життя". Однак політрада Оппоблока не підтримала це рішення.

 

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