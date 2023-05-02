RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боится приехать? Путин решил дистанционно запустить трамваи в Мариуполе

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции запустит в эксплуатацию трамвайные пути в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Сегодня президент в режиме ВКС (видео-конференц-связи - ред.) примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В городе восстановили первый участок, почти 10 км - это очень примечательное событие. Мирная жизнь возвращается. Путин это держит под своим личным контролем", - заявил Песков.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили о якобы визите Путина в Мариуполь.

При этом во время визита Путина и общения с "местными жителями" кто-то выкрикнул: "Это все неправда. Это все напоказ", испортив всю постановку.

Кроме того, СМИ установили имена людей, которые встречали диктатора в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВладимир Путин