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Боїться приїхати? Путін вирішив дистанційно запустити трамваї у Маріуполі

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін у режимі відеоконференції запустить в експлуатацію трамвайні колії в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Сьогодні президент у режимі ВКС (відео-конференц-зв'язку - ред.) візьме участь у церемонії введення в експлуатацію трамвайних колій у Маріуполі. У місті відновили першу ділянку, майже 10 км - це дуже примітна подія. Мирне життя повертається. Путін це тримає під своїм особистим контролем", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти заявили про нібито візит Путіна до Маріуполя.

При цьому під час візиту Путіна та спілкування з "місцевими жителями" хтось вигукнув: "Це все неправда. Це все напоказ", зіпсувавши всю постановку.

Крім того, ЗМІ встановили імена людей, які зустрічали диктатора у місті.

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МаріупольВолодимир Путін