Боится приехать? Путин решил дистанционно запустить трамваи в Мариуполе
Российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции запустит в эксплуатацию трамвайные пути в оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Сегодня президент в режиме ВКС (видео-конференц-связи - ред.) примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В городе восстановили первый участок, почти 10 км - это очень примечательное событие. Мирная жизнь возвращается. Путин это держит под своим личным контролем", - заявил Песков.
Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили о якобы визите Путина в Мариуполь.
При этом во время визита Путина и общения с "местными жителями" кто-то выкрикнул: "Это все неправда. Это все напоказ", испортив всю постановку.
Кроме того, СМИ установили имена людей, которые встречали диктатора в городе.
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