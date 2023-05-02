Боится приехать? Путин решил дистанционно запустить трамваи в Мариуполе

Российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции запустит в эксплуатацию трамвайные пути в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Сегодня президент в режиме ВКС (видео-конференц-связи - ред.) примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В городе восстановили первый участок, почти 10 км - это очень примечательное событие. Мирная жизнь возвращается. Путин это держит под своим личным контролем", - заявил Песков.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили о якобы визите Путина в Мариуполь.

При этом во время визита Путина и общения с "местными жителями" кто-то выкрикнул: "Это все неправда. Это все напоказ", испортив всю постановку.

Кроме того, СМИ установили имена людей, которые встречали диктатора в городе.

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