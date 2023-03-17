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ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе, - Sky News

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ЮАР, Пятница 17 марта 2023 22:29
ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе, - Sky News Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages-)
Автор: Карина Левицкая

Южная Африка будет юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, если он посетит запланированный на август саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Несмотря на то, что заграничные поездки Путина были ограничены после вторжения России в Украину, он посетил небольшие бывшие советские государства Таджикистан и Туркменистан в июне прошлого года. Однако, как сообщается, российскому диктатору предстоит посетить саммит БРИКС в Дурбане, Южная Африка, в августе этого года.

Однако с сегодняшнего дня Южно-Африканская Республика входит в число 118 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест.

Действительно ли ЮАР задержит Путина

Даже если он поедет на переговоры с лидерами Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, перспектива того, что президент принимающей страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной.

Ведь у Южной Африки есть определенная история в этой сфере, поскольку отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был издан ордер МКС, во время его визита в 2015 году.

Напомним, сегодня суд Гааги выдал ордер на арест Путина.

Россия сразу отреагировала на решение МКС.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест Путина.

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