Бои в Секторе Газа могут прекратиться. CNN узнало условие

По словам трех источников, знакомых с ходом обсуждений, Израиль и ХАМАС продолжают вести переговоры через посредников о возможном освобождении заложников из Газы, что приведет к очередной паузе в боевых действиях.

Стороны переговоров - Израиль и ХАМАС при консультациях с Катаром, США и Египтом - по-прежнему активно обсуждают вопрос об освобождении остальных женщин-заложниц, сообщил один из источников.

Есть понимание, что список пленных, который ХАМАС сочтет приемлемым для Израиля, вернет перемирие, говорят эти источники.

Израиль считает, что в заложниках по-прежнему находятся 20 женщин и двое детей в возрасте до 18 лет из общего числа 137 заложников.

Если и когда, как предполагается, последняя группа оставшихся гражданских женщин будет успешно освобождена, параметры переговоров быстро перейдут к другим категориям заложников: гражданским мужчинам, а также военным резервистам - как мужчинам, так и женщинам, сказали два источника.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС освободил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

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