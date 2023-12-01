Бої в Секторі Газа можуть припинитися. CNN дізналася умову

За словами трьох джерел, знайомих із перебігом обговорень, Ізраїль і ХАМАС продовжують вести переговори через посередників про можливе звільнення заручників із Гази, що призведе до чергової паузи в бойових діях.

Сторони переговорів - Ізраїль і ХАМАС за консультацій із Катаром, США та Єгиптом - як і раніше, активно обговорюють питання про звільнення інших жінок-заручниць, повідомило одне з джерел.

Є розуміння, що список полонених, який ХАМАС визнає прийнятним для Ізраїлю, поверне перемир'я, кажуть ці джерела.

Ізраїль вважає, що в заручниках, як і раніше, перебувають 20 жінок і двоє дітей віком до 18 років із загальної кількості 137 заручників.

Якщо і коли, як припускають, останню групу цивільних жінок, що залишилися, буде успішно звільнено, параметри переговорів швидко перейдуть до інших категорій заручників: цивільних чоловіків, а також військових резервістів - як чоловіків, так і жінок, сказали два джерела.

Визволення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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