Бои за Покровск и успешные дипстрайки: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Украинские воины продолжают обороняться на Покровском направлении. При этом ВСУ удалось нанести ряд успешных ударов вглубь РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
Ситуация в районе Покровска
Сырский отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян. Поэтому особое внимание командования уделяется обеспечению украинских воинов на этом направлении всем необходимым. Также Украина пытается укрепить логистические маршруты.
В Покровске и его окрестностях россияне продолжают нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике.
"Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются", - обратил внимание генерал.
Контрнаступательная операция
Главнокомандующий рассказал, что украинские воины продолжают активные действия на Очеретинском направлении. Это вынуждает россиян рассредоточивать свои силы и не позволяет им сконцентрировать все силы в районе Покровска.
"Всего за время операции освобождено 189 квадратных км, а 257,7 квадратных км очищено от диверсионно-разведочных групп врага", - отметил Сырский.
Ситуация в Запорожской области
Также Сырский добавил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях россияне продолжают попытки истощения украинских воинов массированными обстрелами и штурмами.
Украинские защитники блокируют и обстреливают оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Сладкое.
Также бойцы ВСУ продолжают искать и уничтожать вражеских диверсантов, которые хотят просочиться вглубь обороны.
"Только за минувшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы разной военной техники", - добавил генерал.
Удары по России
Сырский обратил внимание, что Украина наращивает удары по целях на территории России и временно оккупированных территориях.
"С начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) - 41. Для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый", - добавил он.
Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял о том, что российское наступление на одно из сел под Покровском проваливается.