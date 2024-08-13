Бои в Курской области: Зеленский пообещал воинам выплачивать премии быстро и без бюрократии

Украинским защитникам, которые воюют в Курской области, премии будут выплачивать быстро и без всякой бюрократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня он обсуждал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и Офиса президента, чтобы для воинов, которые выполняют задачи на территории России, были "гарантированы и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта".

"И без всякой бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства - наши защитники должны быть обезопасены от любого бюрократического давления", - отметил президент.