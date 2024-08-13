Бої у Курській області: Зеленський пообіцяв воїнам виплачувати премії швидко та без бюрократії

Українським захисникам, які воюють у Курській області, премії виплачуватимуть швидко та без жодної бюрократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, щоб для воїнів, які виконують завдання на території Росії, були "гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту".

"І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави - наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску", - зазначив президент.