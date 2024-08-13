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Бої у Курській області: Зеленський пообіцяв воїнам виплачувати премії швидко та без бюрократії

Київ, Вівторок 13 серпня 2024 20:32
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Бої у Курській області: Зеленський пообіцяв воїнам виплачувати премії швидко та без бюрократії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам, які воюють у Курській області, премії виплачуватимуть швидко та без жодної бюрократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, щоб для воїнів, які виконують завдання на території Росії, були "гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту".

"І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави - наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску", - зазначив президент.

"Прорив" кордону

Нагадаємо, українські захисники понад тиждень тому зайшли на територію Курської області. Вони встигли досягти значних успіхів - за даними головнокомандувача Олександра Сирського, зараз під контролем ЗСУ близько тисячі квадратних кілометрів.

Також сьогодні, 13 серпня, український генерал розповів, що воїни ЗСУ контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Головнокомандувач запевняв, що просування українських захисників у російському регіоні продовжується.

Більш детально про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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