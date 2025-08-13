Боятся вторичных санкций США? Банки Вьетнама ужесточили требования к российским компаниям

Так, теперь деньги проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или при наличии гражданина республики среди учредителей компании-контрагента.

Банки опасаются вторичных санкций со стороны Запада за операции с Россией. Новые требования ввели с середины лета 2025 года. Сообщается, что сейчас банки требуют полный пакет документов: контракт, инвойс, транспортные и таможенные бумаги, подтверждающие связь сделки с Вьетнамом, а если отгрузка товара в страну не планируется, ищут "якорь" в виде местного учредителя, офиса или долгосрочного партнера.

Для российских компаний, которые закупают или перерабатывают товары во Вьетнаме, практически ничего не изменилось, однако транзитные схемы усложнились настолько, что теперь бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских странах.

Вьетнамские банки начали ужесточать условия в 2024 году под влиянием указа президента США от 22 декабря 2023 года о санкциях за сделки в пользу российского оборонного сектора, а также разъяснения OFAC от 12 июня 2024 года о вторичных санкциях.