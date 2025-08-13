Боятся вторичных санкций США? Банки Вьетнама ужесточили требования к российским компаниям

Вьетнамские банки начали предъявлять дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей, опасаясь вторичных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Так, теперь деньги проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или при наличии гражданина республики среди учредителей компании-контрагента.
Банки опасаются вторичных санкций со стороны Запада за операции с Россией. Новые требования ввели с середины лета 2025 года. Сообщается, что сейчас банки требуют полный пакет документов: контракт, инвойс, транспортные и таможенные бумаги, подтверждающие связь сделки с Вьетнамом, а если отгрузка товара в страну не планируется, ищут "якорь" в виде местного учредителя, офиса или долгосрочного партнера.
Для российских компаний, которые закупают или перерабатывают товары во Вьетнаме, практически ничего не изменилось, однако транзитные схемы усложнились настолько, что теперь бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских странах.
Вьетнамские банки начали ужесточать условия в 2024 году под влиянием указа президента США от 22 декабря 2023 года о санкциях за сделки в пользу российского оборонного сектора, а также разъяснения OFAC от 12 июня 2024 года о вторичных санкциях.
Напомним, недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.
На днях стало известно, что Украина синхронизировала европейские санкции, а также ввела новые ограничения. Они были нацелены против критических ресурсов РФ.
Также ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией. Кроме того, американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.