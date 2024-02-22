Боятся украинских беспилотников? Тихоокеанский флот РФ якобы учился отражать атаки дронов

В ходе учений войскам РФ якобы была поставлена задача "противодействия квадрокоптерам и другим средствам беспилотной авиации условного противника".

"Военнослужащие отработали алгоритм действий по подавлению попыток пролета "вражеских" БПЛА на закрытую территорию воинских частей и военных городков", - говорится в сообщении. Уточняется, что учения были проведены "согласно плану обеспечения охраны и обороны воинских объектов флота".

Атаки беспилотников в России

Напомним, ранее в РФ заявляли об массированной атаке дронов ночью 30 января. Тогда ПВО якобы удалось сбить 21 беспилотник.

Перед этим, 21 января, в районе нефтяного терминала в Усть-Луге Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

А 9 февраля в России заявили, что ударные беспилотники пытались атаковать по меньшей мере четыре региона, и что силы ПВО якобы сбили 19 дронов-камикадзе.

Напомним также, после полуночи 15 февраля россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы. При этом в сети отмечалось, что перед пожаром слышали взрывы. Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что тогда в Курской области была атакована нефтебаза, и это операция Главного управления разведки Минобороны Украины.