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Боятся украинских беспилотников? Тихоокеанский флот РФ якобы учился отражать атаки дронов

Четверг 22 февраля 2024 07:50
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Боятся украинских беспилотников? Тихоокеанский флот РФ якобы учился отражать атаки дронов Фото: войска РФ учились отражать атаки дронов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Тихоокеанского флот РФ провел учения по отражению вражеских беспилотников. Сообщается, что в учениях были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В ходе учений войскам РФ якобы была поставлена задача "противодействия квадрокоптерам и другим средствам беспилотной авиации условного противника".

"Военнослужащие отработали алгоритм действий по подавлению попыток пролета "вражеских" БПЛА на закрытую территорию воинских частей и военных городков", - говорится в сообщении. Уточняется, что учения были проведены "согласно плану обеспечения охраны и обороны воинских объектов флота".

Атаки беспилотников в России

Напомним, ранее в РФ заявляли об массированной атаке дронов ночью 30 января. Тогда ПВО якобы удалось сбить 21 беспилотник.

Перед этим, 21 января, в районе нефтяного терминала в Усть-Луге Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

А 9 февраля в России заявили, что ударные беспилотники пытались атаковать по меньшей мере четыре региона, и что силы ПВО якобы сбили 19 дронов-камикадзе.

Напомним также, после полуночи 15 февраля россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы. При этом в сети отмечалось, что перед пожаром слышали взрывы. Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что тогда в Курской области была атакована нефтебаза, и это операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

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