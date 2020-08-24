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Хто без бою подарував частину територій, той буде давати свідчення, - Зеленський

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 10:19
Хто без бою подарував частину територій, той буде давати свідчення, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, будується країна, яка завжди готова дати відсіч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальні за здачу українських територій "будуть давати свідчення".

Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня незалежності, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми будуємо країну, яка завжди готова дати відсіч і неважливо, хто атакує, агресор, вірус або світова криза. Країну, де ті. Хто без бою подарував частину територій - будуть давати показання, а не проповіді з патріотизмом... У вас було багато років, що це зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плутайтесь під ногами", - заявив президент.

Також він сказав, що Україна не віддасть нікому своє щастя і території", а також не залишить своїх громадян.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності; через карантин головний державний свято проходить у нестандартному форматі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці перекрили вулиці та змінили рух громадського транспорту.

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