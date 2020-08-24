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Україна не залишає своїх, готові віддати тисячу за одного, - Зеленський

Україна , Понеділок 24 серпня 2020 09:50
Україна не залишає своїх, готові віддати тисячу за одного, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, Україна не залишає своїх громадян

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть нікому "своє щастя і території", а також не залишить своїх громадян.

Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня незалежності, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ні щастя, ні свої території ми нікому не віддамо... Для нас немає значення це 133 бранців Кремля, 24 моряків, або 45 українців в Ухані або 11 загиблих під час авіакатастрофи, на жаль. За одного розвідника ми готові віддати тисячу наших, тому що Україна не залишає", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності; через карантин головне державне свято проходить у нестандартному форматі.

Також РБК-Україна писало, що у Києві перекрили вулиці та змінили рух громадського транспорту.

Крім цього, з нагоди заходів до Дня незалежності правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.

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