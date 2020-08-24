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Кто без боя подарил часть территорий, тот будет давать показания, - Зеленский

Киев, Понедельник 24 августа 2020 10:19
Кто без боя подарил часть территорий, тот будет давать показания, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, строится страна, которая готова всегда дать отпор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственные за сдачу украинских территорий "будут давать показания".

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня независимости, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и неважно, кто атакует, агрессор, вирус или мировой кризис. Страну, где те. Кто без боя подарил часть территорий - будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом... У вас было много лет, что это сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь под ногами", - заявил президент.

Также он сказал, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости; из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.

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