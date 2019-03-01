Бій з бідністю або підкуп: скільки соціальних виплат отримають українці перед виборами

Петр Порошенко стал много говорить о борьбе с бедностью после старта избирательной кампании. Упрекая своих конкурентов в том, что они только обещают, но ничего не делают, глава государства под прицелом телекамер рассказывает, как власть заботится о населении: платит субсидии, увеличивает пенсии, пособия малообеспеченным и многодетным семьям, а также минимальную зарплату.

В марте – в месяц президентских выборов – запланировано сразу несколько крупных выплат на социальные нужды, в том числе из госбюджета. Пенсионный фонд в марте проведет пересчет пенсий – индексацию, завершив выплаты за неделю до голосования в первом туре. Кроме того, в марте-апреле граждане, у которых пенсии ниже минимальных, получат двумя частями дополнительно 2410 гривен.

В это время – еще до первого тура президентских выборов – правительство впервые выдаст населению субсидии наличными. И если индексация пенсий была запланирована в 2017 году, то доплаты малообеспеченным пенсионерам и раздача денег субсидиантам – очевидный экспромт власти.

Старикам везде почет

Ежегодный пересчет пенсий утвержден в рамках пенсионной реформы, принятой в октябре 2017 года. Ключевые критерии, от которых зависит сумма пенсии, – размер зарплаты и страховой стаж – период, в течение которого работодатель платил за сотрудника социальные взносы. Расчет надбавки к пенсии происходит по утвержденной формуле, в которой учитывается 50% инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Сложив эти показатели, полученные по факту 2018 года, чиновники вышли на коэффициент 1,17. Иными словами, следуя формуле, в марте пенсии вырастут на 17%.

Пенсии автоматически пересчитают для 10,2 млн пенсионеров, уточнил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, средний размер повышения составит 255 гривен. "Эта цифра не одинаковая для всех. Она будет дифференцированная исходя из формулы. Но минимальное повышение пенсии составит 100 гривен. Случаев с 5-6 гривнами не будет", – заявил министр.

Но важно понимать, что после индексации пенсии вырастут не у всех. По крайней мере, если следовать формуле – то есть, закону. Как разъяснил министр, около 2,2 млн пенсионеров сугубо арифметически не могут рассчитывать на прибавку, поскольку они имели низкую зарплату до выхода на пенсию. Эта категория пенсионеров сейчас получает в районе 1,5-1,6 тыс. гривен в месяц.

Вместе с тем, по словам министра, около 1,9 млн таких пенсионеров имеют большой трудовой стаж – 35 лет и более у мужчин и 30 лет и более у женщин (те, кто выходили на пенсию до 2011 года – 25 и 20 лет соответственно). Чиновники решили, что хоть этим людям прибавка к пенсии не положена, они на нее заслуживают. И потому в марте-апреле почти 1,9 млн пенсионеров получат двумя траншами дополнительно по 1205 гривен каждый, решили в правительстве.

Почему именно 2410 гривен? Как пояснил Андрей Рева, это базовая пенсия – 1497 гривен, умноженная на индекс потребительских цен за два года. Две выплаты в марте и апреле – это будет единоразовая помощь, которая "им полагается по праву", заявил на заседании Кабмина в среду Владимир Гройсман.

"Это элемент социальной справедливости – люди, которые честно работали и имеют большой трудовой стаж, сегодня не имеют высокой базовой пенсии по той причине, что у них была низкая зарплата. Это колхозники, работники учебных заведений, медсестры и санитарки в больницах", – согласился с премьером Андрей Рева.

За счет чего будут платить надбавки по 2410 гривен? Деньги возьмут из дополнительных дотаций Пенсионному фонду, которые он получает из госбюджета. В Кабмине уверяют, что компенсировать расходы удастся за счет средств, вырученных от растаможки авто на европейской регистрации – так называемых "евроблях". Изначально чиновники планировали собрать с "евробляхеров" 1 млрд гривен, но по факту в казну поступило более 8,5 млрд гривен. И больше половины этой суммы сейчас потратят на доплаты по 2410 гривен.

Премьер-министр уверяет, что решение с надбавками к пенсиям – не предвыборный шаг в пользу власти, а значит и Петра Порошенко. "Я всегда говорил, что я ничего не делаю не под какие выборы", – отметил Гройсман. Вместе с тем, он не скрывает, что идея с дополнительными выплатами принадлежит президенту. И это несмотря на то, что подобные вопросы не относятся к компетенции главы государства.

"Еще осенью прошлого года президент вышел с инициативой, чтобы дополнительные поступления от растаможивания так называемых "евроблях" были направлены на такие доплаты (тем, кто получает самую низкую пенсию, - ред.). Таких шагов должно быть все больше, больше и больше. Мы знаем насколько сегодня тяжело жить людям на минимальных пенсиях", – заявил Гройсман.

Будет ли правительство в будущем делать подобные выплаты или ограничится предвыборным периодом, сказать сложно. Если исходить из возможностей бюджета Пенсионного фонда, такие широкие жесты ему не по карману даже сейчас. В 2019 году дефицит ПФ вырос до 165 млрд гривен, это на 27 млрд гривен больше, чем годом ранее. Разницу в доходах и расходах Пенсионному фонду покрывает госбюджет за счет налогов и других поступлений.

В прошлом году, как писало РБК-Украина, ПФ не хватало денег даже с учетом траншей из госказны. В июле случился сбой с выплатами. В течение года ПФ брал взаймы у Госказначейства, чтобы вовремя рассчитаться с пенсионерами. В декабре правительство было вынуждено увеличить дотации на выплату пенсий из госбюджета почти на 11 млрд гривен. В интервью РБК-Украина Андрей Рева не подтвердил, что возросший дефицит связан с увеличением пенсий военным, расходы на которые не были запланированы. По его версии, дотации пришлось увеличить, поскольку не удалось взыскать с бизнеса долги по ЕСВ, которые на данный момент составляют 23 млрд гривен. "Военные здесь ни при чем. Деньги для них были зарезервированы", – настаивал министр.

Коммунальная щедрость

Взяв курс на борьбу с бедностью, как об этом говорят сами власти, в марте чиновники в порядке эксперимента также раздадут субсидии наличными деньгами. И субсидиантам нужно будет самостоятельно оплатить коммунальные услуги. В месяц из госбюджета будут тратить "живыми" деньгами около 6 млрд гривен, рассказывал министр Рева.

Идея с выплатой субсидий на руки возникла всего полтора месяца назад. Изначально планировалось, что в этом году в Украине стартует монетизация жилищных субсидий, предусматривающая перечисление средств на счета субсидиантов, с которых деньги автоматически будут перечисляться поставщикам услуг. Такой подход гарантирует, что услуги будут оплачены, а субсидии не израсходованы населением на другие цели. И только в конце отопительного сезона субсидиант может получить часть денег, если использовал услуг на меньшую сумму, чем составляет его субсидия. Чтобы эта система заработала, Кабмин в декабре принял необходимые нормативные акты, прописав механизм расчетов.

Но уже в начале января на совещании у президента было принято решение параллельно с безналичной монетизацией начать выплату субсидий наличными уже с марта. Деньги решили давать проверенным субсидиантам, которым льготы оформили еще в прошлом году, а всех новых – перевести на безналичные целевые выплаты. Петр Порошенко назвал этот шаг "доверием к людям". Впрочем, власти все же признают риск, что, получив деньги, население может потратить их не на оплату "коммуналки". И, тем не менее, чиновники все же пошли на эксперимент. "Это большой риск, я это прекрасно понимаю. Но мы просчитали, что от этого ничего не рухнет", – говорил изданию Рева.

Как и в случае с надбавками по 2410 гривен к пенсиям, целевая аудитория ноу-хау с субсидиями – пенсионеры. Ведь среди субсидиантов их преобладающее большинство – около 75%. Петр Порошенко на одном из очередных заседаний, посвященных социальным выплатам, предположил, что в связи с теплой погодой в феврале и марте будет возможность сэкономленные средства на энергосбережении "оставить в кармане пенсионера".

"Это моя и премьер-министра и правительства логика, что экономический рост каждый должен почувствовать на собственном кармане. Выполнять патерналистскую, социальную функцию государства", – сказал президент.

Игра на чужом поле

Петр Порошенко, безусловно, далеко не первый президент, стремящийся получить выгоду на выборах от повышения пенсий и прочих соцвыплат. Эти методы до него использовали и другие политики, в том числе и некоторые из его нынешних оппонентов. Юлия Тимошенко, к примеру, будучи премьер-министром пошла на явно популярный шаг и выплатила вкладчикам советского "Сбербанка" часть их "сгоревших" сбережений. Теперь же лидер "Батькивщины" называет инициативы нынешней власти подкупом.

"Мы все последующие пять лет в рамках борьбы с бедностью будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая им пенсии, людей труда, увеличивая зарплаты, семьи и многодетных матерей, увеличивая им пособия. Это наша стратегия борьбы с бедностью", – возразил на критику Порошенко на одном из последних совещаний с премьер-министром Владимиром Гройсманом, посвященном мартовской индексации пенсий.

И хотя вопросы пенсий, зарплат и субсидий, мягко говоря, не входят в зону ответственности главы государства, Порошенко и ранее в них публично вмешивался, заходя тем самым на территорию Владимира Гройсмана. Еще в декабре 2017 года президент призывал Кабмин установить минимальную зарплату на уровне 4100 гривен. Правительство, впрочем, тогда не нашло в бюджете такой возможности, сделав это спустя год. "Президент поставил задание выйти на 4 тысячи гривен до конца года. И это не предел", – говорил Порошенко в мае прошлого года про свои обращения к Кабмину.

Уже в сентябре, анонсируя повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен, президент сказал, что "это неслыханный рост зарплаты". При этом он уточнил, что "мы это делаем не перед выборами – мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы". В конце года, продолжая рассуждать о минимальной зарплате, Порошенко сказал, что ее уровень все еще невысокий, а должен быть более 5 тыс. гривен.

Выйдя за рамки сугубо президентских функций, Порошенко в прошлом году также активно комментировал ситуацию, связанную с намерениями "Укрпошты" сократить несколько тысяч отделений в сельской местности и уволить почтальонов. Эти планы компания объясняла тем, что доставка пенсий в селах убыточна. Но президент перед объективами телекамер "приказал прекратить увольнять почтальонов", обратившись к сидящим напротив него министру инфраструктуры и главе "Укрпошты". Выполняя "приказ" Порошенко, правительство все же предусмотрело в госбюджете 500 млн гривен на дотации компании, тем самым сохранив почтальонов на рабочих местах.

Перед выборами именно почтальоны понесут пенсионерам субсидии, повышенные пенсии и надбавки к ним – все то, что Порошенко и Гройсман называют "социальной справедливость" и "борьбой с бедностью". И именно в марте от работы почтальонов во многом будет зависеть, в каком расположении духа украинцы придут на избирательные участки 31 марта.